La diretta testuale live della sprint maschile 10km di Kontiolahti, prima tappa valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Sulle nevi finlandesi tornano in pista gli uomini, che si cimentano ora nel format di gara individuale più corto. Il fuoriclasse norvegese Johannes Boe, superato nell’individuale dal connazionale Endre Stroemsheim, proverà subito a rifarsi per conquistare il suo primo successo stagionale, ma dovrà guardarsi dai tanti avversari (compagni di squadra e francesi soprattutto) pronti a dare il massimo per inserirsi nelle posizioni che contano. In casa Italia l’obiettivo è fare meglio dell’individuale, dove le basse percentuali al tiro hanno fortemente condizionato i piazzamenti. Il primo azzurro a partire sarà Elia Zeni, poi a seguire toccherà a Patrick Braunhofer, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel e Daniele Cappellari. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 16.20 italiane di venerdì 6 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della short individual maschile 15km di Kontiolahti 2024 per non perdersi davvero alcuna emozione.

FINISCE QUI! VITTORIA DI JACQUELIN, SECONDO SAMUELSSON, TERZO NAWRATH. BIONAZ P12 E GIACOMEL P13

17:35 – Hanno raggiunto il traguardo quasi tutti gli atleti

17:30 – Top ten consolidata, devono arrivare gli atleti del terzo e ultimo gruppo

17:24 – Bene Guigonnat, che chiude – per il momento – la top 10

17:22 – Al traguardo 73 atleti su 102 in gara

17:18 – Johannes Boe è il migliore dei norvegesi, quinto al traguardo

17:14 – Arriva Samuelsson, si mette tra Jacquelin e Nawrath

17:12 – Arriva anche Jacquelin, primo. Nawrath si mette alle sue spalle. I norvegesi combattono per il terzo posto

17:10 – Wright e Boe arrivano al traguardo, chiudono primo e secondo

17:05 – Jacquelin prende la testa dopo il secondo poligono

17:04 – Boe secondo, ma è separato da Wright da 27 secondi

17:03 – Wright è in testa, alle sue spalle Laegreid e Perrot

17:00 – Boe sbaglia due tiri al secondo poligono

16:57 – Bene Mandzyn, che si mette in testa al secondo poligono

16:55 – Bionaz in prima piazza dopo il secondo poligono!

16:53 – Parte Boe, mentre iniziano ad arrivare i primi atleti

16:52 – Laegreid al poligono,il norvegese sbaglia un tiro

16:48 – Giacomel al poligono, sbaglia un colpo

16:48 – Guigonnat torna in testa, Komatz in seconda posizione

16:45 – Buona prestazione di Fak al poligono, conquista la testa della classifica

16:42 – Guigonnat si mette in testa in 16.49.8. Intanto difficoltà al poligono, si alza il vento

16:40 – Rastorgujevs in testa dopo il primo poligono

16:37 – Maillet è il più veloce a completare il primo giro, poi commette due errori al poligono

16:35 – Ha inizio anche la gara di Hofer

16:32 – Guigonnat davanti in 8:07.2. Al poligono intanto cala il vento

16:29 – Si arriva al poligono, Komatz passa in testa con una buona serie a zero

16:25 – Langer al momento è in testa alla classifica, ma le prestazioni sono tutte molto equilibrate

16:23 – Sono partiti i primi cinque atleti, Langer è il sesto a iniziare la prova

16:20 – Si parte, buon divertimento! Zobel è il primo al via

16:15 – Buon pomeriggio amici di Sportface.it! La prova inizierà a momenti