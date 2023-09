Spagna-Canada oggi in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Spagna-Canada, sfida valida come seconda giornata del Gruppo L dei Mondiali 2023 di basket. Partita che si preannuncia dalle mille emozioni, con le Furie Rosse di coach Scariolo chiamate a vincere questa partita insidiosa per sventare quella che sarebbe una clamorosa eliminazione: tutte le squadre del girone sono a pari punti, quindi chi vince accede ai quarti di finale. La palla a due è prevista alle ore 15:30 di domenica 3 settembre sul parquet dell’Indonesia Arena di Jakarta. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Spagna-Canada, valida per i Mondiali 2023 di basket.

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva sula piattaforma streaming Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.