Sorteggio spareggi di Conference League 2023/2024 con la Fiorentina: canale, orario, tv e streaming

Alle 14:00 di lunedì 7 agosto avrà luogo il sorteggio degli spareggi di Conference League 2023/24, previsto presso la Casa del calcio europeo di Nyon, in Svizzera. La Fiorentina aspetta di conoscere la propria avversaria in vista dell’ultimo turno preliminare prima della fase a gironi. Potrete seguire il sorteggio di Conference League sul sito ufficiale della Uefa. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dall’inizio dell’evento a Nyon. Quale sarà la prossima avversaria dei viola? Scopriamolo insieme. Le partite degli spareggi si giocheranno il 24 e 31 agosto 2023. La fase a gironi inizierà invece il 21 settembre. E la Fiorentina vuole esserci, ma prima dovrà superare lo scoglio degli spareggi.

