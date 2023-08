Regolamento Australia-Danimarca: cosa succede in caso di pareggio ai Mondiali calcio femminile 2023

Alle 12:30 di lunedì 7 agosto Australia e Danimarca si sfideranno in occasione degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Un match da non perdere, che rappresenta il quinto incrocio diretto tra le due selezioni (Danimarca avanti 3-1 nei precedenti). Nei gironi l’Australia ha preceduto Nigeria, Canada e Irlanda, mentre la Danimarca ha acciuffato il secondo posto alle spalle dell’Inghilterra. Ma cosa prevede il regolamento della Fifa nel caso in cui al 90′ il punteggio sia in situazione di parità? Per chi non ha seguito la splendida Svezia-Stati Uniti, ecco la spiegazione. Di fatto, non cambia niente con il torneo maschile. Di conseguenza, in caso di pareggio al 90′, si procederà con due tempi supplementari da 15′ ciascuno. Se la parità persiste, a quel punto ci sarà il via ai calci di rigore. Proprio come quelli che hanno sorriso alla Svezia contro le campionesse in carica.