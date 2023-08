Sorteggio spareggi Conference League 2023/2024: le possibili avversarie della Fiorentina

Grande attesa per il sorteggio degli spareggi di Conference League 2023/24 con la Fiorentina che aspetta di sapere il nome della prima avversaria europea della stagione. L’evento è in programma presso la Casa del calcio europeo di Nyon, in Svizzera, oggi, lunedì 7 agosto alle 14:00. Ripescata dopo l’esclusione della Juventus, la squadra di Vincenzo Italiano sogna la seconda finale europea consecutiva dopo quella persa contro il West Ham. La Fiorentina è tra le 34 società suddivise in fasce. Alle 9:00 del giorno del sorteggio la Uefa ha suddiviso le squadre in tre gironi da otto (Gruppo 1 a 3) e uno da dieci (Gruppo 4), assegnando un numero da 1 a 4 per teste di serie e da 5 a 8 per quelle non testa di serie. C’è il pericolo Osasuna per i viola. Ecco le possibili sfidanti.

LE POSSIBILI AVVERSARIE

6: CA Osasuna (ESP)

7: SK Rapid Wien (AUT) / Debreceni VSC (HUN)

8: Fotbal Club FCSB (ROU) / FC Nordsjælland (DEN)

9: Rosenborg BK (NOR) / Heart of Midlothian FC (SCO)

10: NK Celje (SVN) / FC Neman Grodno (BLR)