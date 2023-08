Serie A, mattinata di visite mediche: Facundo Gonzalez al J Medical, Isaksen in Paideia

La Serie A si appresta ad accogliere due nuovi giocatori, che nella mattinata odierna di lunedì 7 agosto stanno svolgendo le visite mediche. Il primo è Gustav Isaksen, esterno offensivo danese in arrivo dal Midtjylland, sbarcato ieri sera a Fiumicino e pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Stamattina si è recato in Paideia per i test di rito ed è stato accolto da un bagno di folla: a breve la firma sul contratto. Più a Nord, in quel di Torino, la Juventus è pronta ad abbracciare Facundo Gonzalez. Il difensore spagnolo è infatti al J Medical per effettuare le visite mediche e non vede l’ora di iniziare la sua nuova esperienza in Serie A.