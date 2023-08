Regolamento sorteggio spareggi Conference League 2023/2024: c’è la Fiorentina

Tutto pronto per il sorteggio degli spareggi di Conference League 2023/24 che si terrà presso la Casa del calcio europeo di Nyon, in Svizzera, oggi, lunedì 7 agosto alle 14:00. La Fiorentina è pronta a conoscere la propria avversaria, ultimo ostacolo prima della fase a gironi. La viola, ripescata dopo l’esclusione della Juventus, sogna la seconda finale europea consecutiva dopo quella persa contro il West Ham.

Sono due i percorsi in questa fase: percorso Campioni e Principale. La viola è in quello principale, dedicato alle squadre che hanno ottenuto la qualificazione con un piazzamento. Qui figurano le 5 già qualificate (Fiorentina inclusa), le 27 vincitrici del terzo turno di qualificazione di Conference League (percorso Principale) e le 2 eliminate dal terzo turno di qualificazione di Europa League (percorso Principale). Le squadre si affrontano tra loro con gare d’andata e ritono (24 e 31 agosto). Le 17 vincitrici vanno alla fase a gironi. Tutte le formazioni che perdono escono dalle competizioni UEFA per questa stagione.

I club sono suddivisi in fasce e sorteggiati negli spareggi in base al ranking di inizio della stagione. A seguire si procede con la suddivisione in tre gironi da otto (Gruppo 1 a 3) e uno da dieci (Gruppo 4, quello in questo caso della Fiorentina). Le squadre sono quindi divise in egual numero tra teste di serie e non teste di serie. Per quel che riguarda i tre gironi da otto a tutti i club viene assegnato a caso un numero da 1 a 4 per le teste di serie e da 5 a 8 per quelle non testa di serie. Di conseguenza, il numero delle possibili avversarie è limitato quindi a quelle quattro (o nel caso della Fiorentina quelle cinque). Vengono preparate due urne, una per le squadre teste di serie (quattro palline contenenti foglietti numerati da 1 a 4) e l’altra per le squadre non teste di serie (quattro palline contenenti foglietti numerati da 5 a 8).

Scrive il sito Uefa: “Una pallina viene prelevata da ciascuna urna e posta in un contenitore vuoto, dove vengono mescolate. Una delle due palline viene estratta e poi aperta per mostrare il numero che contiene. La seconda pallina viene estratta e aperta per completare l’abbinamento. Il risultato vale per tutti e tre i gruppi. La prima pallina estratta designa la squadra di casa nell’andata di tutti e tre le sfide“. Procedimento uguale per il quarto girone, che però è da dieci: un numero a caso da 1 a 5 per le squadre testa di serie e da 6 a 10 per le squadre non testa di serie. Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate l’una contro l’altra.

Raggruppamenti 2023/2024

Gruppo 1

1: Eintracht Frankfurt (GER)

2: Fenerbahçe SK (TUR) / NK Maribor (SVN)

3: Omonoia FC (CYP) / FC Midtjylland (DEN)

4: FK Bodø/Glimt (NOR) / FC Pyunik (ARM)

5: Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / PFC Levski Sofia (BUL)

6: FC Twente (NED) / Riga FC (LVA)

7: Legia Warszawa (POL) / FK Austria Wien (AUT)

8: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU) / FC Aktobe (KAZ)

Gruppo 2

1: KAA Gent (BEL) / MKS Pogoń Szczecin (POL)

2: Aris Thessaloniki FC (GRE) / FC Dynamo Kyiv (UKR)

3: LOSC Lille (FRA)

4: FC Viktoria Plzeň (CZE) / Gzira United FC (MLT)

5: FC Dila Gori (GEO) / APOEL FC (CYP)

6: Beşiktaş JK (TUR) / Neftçi PFK (AZE)

7: B36 Tórshavn (FRO) / HNK Rijeka (CRO)

8: FC Tobol Kostanay (KAZ) / Derry City FC (IRL)

Gruppo 3

1: SK Slavia Praha (CZE) / SC Dnipro-1 (UKR)

2: FC Santa Coloma (AND) / AZ Alkmaar (NED)

3: Olympiacos FC (GRE) / KRC Genk (BEL)

4: Aston Villa FC (ENG)

5: KKS Lech Poznań (POL) / FC Spartak Trnava (SVK)

6: FC Arouca (POR) / SK Brann (NOR)

7: Adana Demirspor (TUR) / NK Osijek (CRO)

8: Hibernian FC (SCO) / FC Luzern (SUI)

Gruppo 4

1: Club Brugge (BEL) / KA Akureyri (ISL)

2: Sabah (AZE) / FK Partizan (SRB)

3: HNK Hajduk Split (CRO) / PAOK FC (GRE)

4: AEK Larnaca FC (CYP) / Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

5: ACF FIORENTINA (ITA)

6: CA Osasuna (ESP)

7: SK Rapid Wien (AUT) / Debreceni VSC (HUN)

8: Fotbal Club FCSB (ROU) / FC Nordsjælland (DEN)

9: Rosenborg BK (NOR) / Heart of Midlothian FC (SCO)

10: NK Celje (SVN) / FC Neman Grodno (BLR)