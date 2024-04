Sonego-Nagal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Sumit Nagal nel secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Il torinese, in qualità di quarta forza del tabellone, ha potuto usufruire di un bye all’esordio. Il suo primo avversario è il top cento indiano, che ha debuttato con un successo in rimonta ai danni del transalpino Corentin Moutet. I due giocatori quest’anno si sono già incontrati alla fine di febbraio nel primo turno dell’ATP 500 di Dubai, con l’azzurro che riuscì ad imporsi dopo quasi due ore e mezza di battaglia. Anche in questo caso sarà Sonego a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, fresco di separazione con lo storico coach Gipo Arbino, è chiamato a darsi una scossa dopo delle ultime settimane al di sotto delle aspettative sia a livello di gioco sia soprattutto di risultati. In palio per il vincitore c’è un quarto di finale contro uno tra l’altro azzurro Matteo Berrettini oppure lo spagnolo Jaume Munar.

SEGUI IL LIVE DI SONEGO-NAGAL

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI