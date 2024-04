Juventus U23-Entella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Entella, match valevole per il recupero della trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione bianconera, dopo un avvio di stagione estremamente complicato, è riuscita a risalire posizioni in classifica e ora punta a blindare uno slot nei playoff. La compagine ligure, dal suo canto, non ha disputato una grande stagione e vuole puntare tutto sui playoff, sperando di arrivarci nelle migliori condizioni possibili. La squadra di casa, dopo un rendimento altalenante caratterizzato da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque, vuole chiudere la regular season nel miglior modo possibile. La squadra ospite, invece, al momento è fuori dalla zona playoff e ha assolutamente bisogno di vincere per rientrare tra le prime dieci della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 3 aprile alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

