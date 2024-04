Triestina-Atalanta U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Atalanta U23, match dello stadio Nereo Rocco valevole per il recupero della trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine friulana si sta giocando la possibilità di conquistare il terzo posto e di entrare nei playoff saltando il primo turno, quindi ha bisogno della vittoria. Anche la formazione nerazzurra ha lo stesso obiettivo e spera di poter fare un passo in avanti superando una diretta concorrente. I padroni di casa sono reduci da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque e non hanno alcuna intenzione di fermarsi proprio sul più bello. La compagine ospite, dal suo canto, ha ottenuto un solo successo nelle ultime cinque gare e spera di ritrovare i tre punti per avvicinarsi al terzo posto occupato proprio dai friulani. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 3 aprile alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

