Sonego-Mannarino stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2024

A che ora e come seguire il primo incontro di singolare di Italia-Francia tra Lorenzo Sonego e Adrian Mannarino, match valevole per la fase a gironi della United Cup 2024. Per entrambi la manifestazione a squadre sul suolo australiano è iniziata allo stesso modo, ovvero con una sconfitta in tre set per mano di Zverev. Si prospetta un match interessante, tra due giocatori che hanno sempre dato vita a sfide combattute, seppur l’ultimo scontro diretto risalga al 2020. Sonego conduce 2-1, avendo vinto sul rosso di Roma e sull’erba di Antalya, mentre l’esperto francese era riuscito a imporsi sul veloce all’aperto degli Us Open. La classifica ad oggi sorride a Mannarino, autore di un grande 2023 e tornato a un passo dalla top-20.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

CALENDARIO ITALIA

LE SQUADRE E I GIOCATORI

Sonego e Mannarino scenderanno in campo nella notte italiana tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio a partire dalle 00:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà lo scontro tra Sonego e Mannarino, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.