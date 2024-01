Arnaldi-Klein stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Brisbane 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Lukas Klein negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Brisbane 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Il sanremese è reduce dalla battaglia di più di tre ore vinta ai danni del magiaro Marton Fucsovics, contro cui ha anche annullato un match point nel tie-break del parziale decisivo. Adesso lo scontro con il bombardiere slovacco (numero 170 ATP), capace di superare le qualificazioni prima di estromettere a sorpresa il piccolo argentino Sebastian Baez. Arnaldi ha perso l’unico precedente, andato in scena lo scorso marzo nel tabellone cadetto del Masters 1000 di Miami. Klein, infatti, si trova alla grande in condizioni così veloci grazie al potente servizio. A partire leggermente favorito, tuttavia, sarà l’azzurro, che vuole un posto nei quarti di finale contro uno tra l’australiano Alexei Popyrin oppure il russo Roman Safiullin.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Arnaldi e Klein scenderanno in campo nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Court 10 con inizio fissato non prima delle ore 04.00 italiane (le 13.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul veloce aussie attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, un canale dedicato esclusivamente al torneo di Brisbane ovvero Sky Sport 251. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Arnaldi e Klein, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.