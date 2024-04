Sinner-Tsitsipas oggi in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Promette spettacolo il match che mette di fronte il mattatore di questa stagione e il due volte vincitore di questo torneo, che su questa superficie ha fatto di più in carriera. Sinner era partito forte, travolgendo in due rapidi set Korda e Struff, ma poi ha faticato parecchio contro Rune, spuntandola solo al terzo. Tutto facile invece per Tsitsipas, che non ha perso neppure un set nei suoi quattro match giocati contro Djere, Etcheverry, Zverev e Khachanov. Il greco è avanti 5-3 nei precedenti, ma secondo i bookmakers partirà ampiamente favorito l’azzurro, che vuole regalarsi la quarta finale di un 2024 finora da incorniciare.

SEGUI IL LIVE DI SINNER-TSITSIPAS

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Tsitsipas scenderanno in campo oggi (sabato 13 aprile). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sullo Court Rainier III, con inizio fissato non prima delle ore 13.30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento attraverso i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre a garantire la diretta streaming su NOW (previo abbonamento) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Non è prevista, dunque, la trasmissione in chiaro della partita. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il penultimo atto del torneo tra Sinner e Tsitsipas, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.