LIVE – Sinner-Tsitsipas, semifinale Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Tsitsipas, incontro valevole per la prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). L’altoatesino va a caccia della prima finale su questa superficie in un evento di questa levatura. Ai quarti di finale ha impiegato quasi tre ore per spuntarla nei confronti dell’esuberante danese Holger Rune. Sul suo cammino ora c’è il greco, vincitore del torneo per due anni di fila tra il 2021 ed il 2022 e reduce dall’agile successo ai danni del russo Karen Khachanov. Il bilancio degli scontri diretti premia proprio Tsitsipas, che si trova in vantaggio per 5-3.

L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, tuttavia, si è aggiudicato abbastanza in scioltezza le ultime due sfide e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per lui c’è la quarta finale stagionale su cinque tornei disputati, dove eventualmente incrocerebbe la racchetta con uno tra il serbo Novak Djokovic, numero uno del ranking mondiale, oppure il norvegese Casper Ruud. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Court Rainier III, con inizio fissato non prima delle ore 13.30.

