Sinner-Rune oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Holger Rune nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Dodici mesi dopo, i due si affrontano ancora al Country Club ma un turno prima (lo scorso anno vinse Rune in rimonta la semifinale). L’azzurro proverà a prendersi la rivincita e scenderà in campo con i favori del pronostico, sia per l’ottimo momento di forma che sta vivendo sia perché è approdato ai quarti in scioltezza, dominando Korda e Struff per un totale di circa 2h30′ trascorse in campo. Il danese ha invece impiegato tre ore e mezza soltanto per piegare la resistenza di Grigor Dimitrov, disputando altri tre set dopo quelli necessari per battere Nagal all’esordio. Rune è avanti 2-1 nei precedenti, ma per battere questo Sinner servirà una prestazione ai limiti della perfezione.

SEGUI IL LIVE DI SINNER-RUNE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Rune scenderanno in campo oggi (venerdì 12 aprile). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata non prima delle ore 13.00 sul Court Rainier III. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Sinner e Rune, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.