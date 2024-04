Parigi 2024, 100 giorni all’inizio: da mercoledì 17 aprile in vendita altri 250mila biglietti

E’ quasi tutto pronto in Francia quando mancano poco più di 100 giorni all’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Proprio in occasione di questo conto alla rovescia, è stato deciso di rilasciare biglietti aggiuntivi per assistere alle gare nella capitale francese. Si tratterà di un’uscita eccezionale sia per varietà che per dimensioni, con oltre 250.000 biglietti disponibili dalle ore 10 di mercoledì 17 aprile sul sito ufficiale della biglietteria – tickets.paris2024.org. C’è grande attesa per questi nuovi ticket, il cui prezzo andrà dai 24 ai 100 euro, poiché è l’ultima vendita per i 31 sport olimpici (il 32° è il surf, ma si svolgerà a Tahiti, in Polinesia francese, e non sono previsti biglietti).