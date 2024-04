LIVE – Sinner-Rune, quarti di finale Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Rune, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). L’azzurro ha perso appena nove game complessivamente nei match contro Korda e Struff, vinti con una facilità a tratti disarmanti. Approdato ai quarti in scioltezza, mette nel mirino la semifinale che vorrebbe dire anche conservare la seconda posizione nel ranking Atp. Chiamato a vincere per restare in top 10 invece il danese, che ha faticato notevolmente contro Nagal e Dimitrov (battendo entrambi al terzo set) e scenderà in campo da sfavorito. Rune è avanti 2-1 nei precedenti; Jannik ha però vinto il più recente, sul veloce di Torino alle ultime Atp Finals. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata non prima delle ore 13.00 sul Court Rainier III.

