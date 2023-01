Roma-Bologna, Damiano dei Maneskin tifa in Curva Sud (FOTO)

di Redazione 22

La sua fede calcistica non l’ha mai nascosta. Stavolta però Damiano David, frontman dei Maneskin, ha abbandonato la tribuna d’onore e ha seguito la sua Roma nel cuore pulsante della Curva Sud nel match contro il Bologna. Abbigliamento insospettabile, con felpa grigia e cappello nero. Pochi l’hanno riconosciuto, anche se qualche selfie è scattato anche nel settore più caldo del tifo giallorosso. Presenti anche altri ospiti vip, come i colleghi Ultimo e Cesare Cremonini (fan del Bologna). Ma per loro c’è stata la comodità del settore d’onore.