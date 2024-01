Sinner-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Karen Khachanov al quarto turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Seconda settimana raggiunta senza alcun patema dall’azzurro, che ha dominato i suoi tre incontri senza mai rischiare di cedere alcun set. Di fronte ora si trova il russo che è sempre un cliente scomodo, soprattutto in Australia. I precedenti sorridono all’azzurro, che è avanti 2-1 negli incontri ufficiali, tutti risalenti al periodo 2020/2021. Tutte partite giocate sul cemento all’aperto, molto equilibrate e combattute. Ma era anche un altro Sinner e non quello che continua a impressionare in questi ultimi mesi.

Sinner e Khachanov scenderanno in campo domenica 21 gennaio ad orario da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN.