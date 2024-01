Highlights e gol Foggia-Avellino 1-3: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Foggia-Avellino 1-3, match del girone C di Serie C. Successo in rimonta degli irpini che dopo la rete del vantaggio di Millico al 4′ completano la rimonta in poco tempo. Merito di Cionek, Gori e Ricciardi, che realizzano le reti del definitivo 3-1. Secondo posto in solitaria blindato per i biancoverdi.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS