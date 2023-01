Sinner-Edmund stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Jannik Sinner affronterà Kyle Edmund nel primo turno del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023. Si apre una stagione molto importante per l’azzurro, che dopo le varie vicissitudini che hanno condizionato il suo 2022 è ora chiamata ad un salto di qualità e alla riconquista di un posto tra i primi dieci del ranking mondiale. Nella città natale di uno dei suoi coach, Darren Cahill, Jannik esordisce contro quella che può definirsi una ex promessa del tennis mondiale. Il 27enne britannico, numero 14 del mondo nel 2018, negli ultimi anni è stato martoriato dagli infortuni, che di fatto gli hanno impedito di fare il tennista professionista. Solo qualche apparizione sporadica, come testimoniano i cinque tornei giocati la passata stagione.

Sinner ed Edmund scenderanno in campo per il loro match di primo turno nella notte italiana tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio come terzo match dall’01:30, ma non prima delle 04:00. Sono due le emittenti che hanno acquisito i diritti televisivi del torneo, ovvero SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione.