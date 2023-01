Sonego-Medvedev stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Lorenzo Sonego affronterà Daniil Medvedev nel primo turno del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023. Inizia con un match che sulla carta appare abbastanza improbo la nuova stagione del tennista piemontese, chiamato a sovvertire il pronostico contro il numero tre del tabellone. Il russo nelle prossime settimane difenderà i punti della finale dello scorso anno agli Australian Open, forse l’ultimo torneo in cui si è visto il vero Medvedev, che nel 2022 ha faticato molto. Chi ha avuto ancor più difficoltà nella stagione passata è stato però senza dubbio Sonego, che sul finale è riuscito a raddrizzarla un po’ con la vittoria a Metz e le splendide prestazioni alle Finals di Coppa Davis. L’azzurro punta a rilanciarsi, ma chiaramente parte decisamente sfavorito.

Sonego e Medvedev scenderanno in campo per il loro match di primo turno nella notte italiana tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio all’01:30. Sono due le emittenti che hanno acquisito i diritti televisivi del torneo, ovvero SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione.