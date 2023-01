Cocciaretto-Blinkova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Auckland 2023

Elisabetta Cocciaretto affronterà Anna Blinkova nel primo turno del torneo WTA 250 di Auckland 2023. Esordio stagionale per la prossima ventiduenne azzurra, che si ripresenta ai nastri di partenza dopo un 2022 meraviglioso dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Ora la marchigiana dovrà essere brava innanzitutto a confermarsi su questi livelli, cosa mai banale, per poi successivamente provare a mettere a segno un ulteriore salto di qualità. Il match contro la tennista russa non è affatto semplice, si tratta di due giocatrici con classifica molto simile e che sono in grado di esprimere un buon tennis sulle superfici veloci. Potrebbe trattarsi di una sfida equilibrata, anche se non ci sono precedenti scontri diretti che possano aiutare nell’analisi.

Cocciaretto e Blinkova scenderanno in campo per il loro match di primo turno nella notte italiana tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio alle 03:00. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) detiene i diritti televisivi del torneo neozelandese. Disponibile una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione.