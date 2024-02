Shnaider-Zhu oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hua Hin 2024

Diana Shnaider se la vedrà contro Lin Zhu nell’ultimo atto del WTA 250 di Hua Hin 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città thailandese. Settimana finora perfetta per la giovane tennista russa, che prima di arrivare a Hua Hin aveva incassato solamente sconfitta in questo inizio d’annata. E invece il feeling con i campi e le palline qui è nato subito, mettendo a segno quattro vittorie contro giocatrici comunque di un certo spessore per un torneo di livello 250. Ora manca l’ultimo tassello, di certo non semplice. Lin Zhu è giocatrice esperta, con un ranking che recita n°40 al mondo e certamente a suo agio su questa superficie.

Shnaider e Zhu scenderanno in campo oggi, domenica 4 febbraio alle 11:30 ora italiana. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento asiatico tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato ovvero Sky Sport 253. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Shnaider e Zhu, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.