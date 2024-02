Coric-Bublik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Montpellier 2024

Alexander Bublik sfiderà Borna Coric nella finale dell’ATP 250 di Montpellier 2024, torneo in programma sul cemento indoor francese. Saranno la seconda e la quarta testa di serie a contendersi il titolo in terra transalpina: Bublik ha già vinto questo torneo ed è reduce da un bel successo in rimonta ai danni di Auger-Aliassime. Coric ha invece dato continuità al successo ai danni di Flavio Cobolli sconfiggendo il primo favorito del seeding, Holger Rune, costretto al ritiro sul 6-3 4-1 in favore del croato. Entrambi a caccia del quarto titolo Atp della carriera, Bublik ha vinto l’unico precedente.

Coric e Bublik scenderanno in campo oggi, domenica 4 febbraio, sul Court Patrice Dominguez alle ore 15:00. La diretta televisiva del torneo di Montpellier è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa, anche Sportface.it che seguirà il torneo francese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.