Slalom maschile Chamonix 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire lo slalom maschile di Chamonix 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. Sono sette gli azzurri scelti per prendere parte alla settima gara stagionale tra i pali stretti nella località francese: Filippo Della Vite, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. L’uomo del momento è il tedesco Linus Strasser, che si è aggiudicato le ultime due prove andate in scena tra Kitzbuehel e Schladming. Sarà duello con l’austriaco Manuel Feller, in grande forma altrettanto e leader della classifica di specialità. Non manca la concorrenza. Da tenere d’occhio su tutti i norvegesi Timon Haugan, Henrik Kristoffersen e Alexander Steen Olsen, il padrone di casa Clement Noel, il croato Filip Zubcic, il greco AJ Ginnis, gli elvetici Loic Meillard e Daniel Yule e lo svedese Kristoffer Jacobsen.

Lo slalom maschile di Chamonix 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 4 febbraio). La prima manche prenderà il via alle ore 09.30 mentre la seconda manche scatterà alle ore 12.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’unica gara del weekend transalpino di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.