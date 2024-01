Senegal-Camerun oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Senegal-Camerun, match valevole la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Due delle grandi favorite per la vittoria finale si scontrano già in questa fase della competizione per conquistare il primato del girone. Vincere questo match sarà molto importante per capire come si delineerà il tabellone della fase ad eliminazione diretta. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

