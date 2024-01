Regolamento Coppa d’Africa 2024: come funziona e chi passa in caso di arrivo a pari punti

Al via l’attesa Coppa d’Africa 2024: ecco di seguito come funziona il regolamento e chi passa in caso di arrivo a pari punti nei gironi. Ci sono 24 nazionali africane pronte a darsi battaglia per alzare l’ambito trofeo, la rassegna è ospitata dalla Costa d’Avorio che è una delle favorite insieme alle solite Senegal, Algeria, Marocco e qualche outsider. Per quanto riguarda il regolamento, questo ricalca il format degli Europei. Le 24 selezioni sono divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, passano agli ottavi le prime due qualificate e quattro delle migliori sei terze. In caso di parità nel girone tra due o più squadre, questi i criteri che saranno presi in considerazione: punti ottenuti negli scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti; maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti; differenza reti complessiva nel girone; maggiore numero di reti segnate nel girone; migliore condotta fair play; sorteggio.

Per quanto riguarda le terze, ci sarà un raffronto e verranno messe in ordine in base ai seguenti criteri, a partire dal primo e in caso di necessità passando ai successivi: punti totalizzati, numero di vittorie, differenza reti, gol fatti, graduatoria fair play, sorteggio. A quel punto verrà definitivamente creato il tabellone degli ottavi e la seconda del gruppo A sfiderà la seconda del gruppo C, la prima del raggruppamento D sfiderà la miglior terza tra i gruppi B, E o F, la prima del gruppo B contro la miglior terza del gruppo A, C o D, la prima classificata del gruppo F con la seconda del gruppo E, la seconda del gruppo B contro la seconda del gruppo F, la prima del girone A contro la miglior terza dei gironi C, D o E, la prima classificata del gruppo E sfiderà la seconda del gruppo D, la prima del gruppo C affronterà la terza del gruppo A, B o F.