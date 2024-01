Start list staffetta singola mista Anterselva 2024 biathlon: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list della staffetta singola mista della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Anterselva 2024. Ecco di seguito allora gli italiani in gara e i pettorali di partenza per questo appuntamento tra le nevi altoatesine in cui l’Italia schiera Rebecca Passler e Lukas Hofer, che si alterneranno per coprire i quattro momenti della relay, con bib numero 11 rispetto alle venticinque partecipanti. Di seguito ecco la start list completa.

START LIST STAFFETTA SINGOLA MISTA ANTERSELVA

1 SWE – SWEDEN 1

1-1 r BRORSSON Mona F

1-2 g SAMUELSSON Sebastian M

1-1 r BRORSSON Mona F

1-2 g SAMUELSSON Sebastian M

2 NOR – NORWAY

2-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark F

2-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

2-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark F

2-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

3 FRA – FRANCE

3-1 r SIMON Julia F

3-2 g JACQUELIN Emilien M

3-1 r SIMON Julia F

3-2 g JACQUELIN Emilien M

4 SLO – SLOVENIA 2

4-1 r REPINC Lena F

4-2 g DOVZAN Miha M

4-1 r REPINC Lena F

4-2 g DOVZAN Miha M

5 AUT – AUSTRIA

5-1 r HAUSER Lisa Theresa F

5-2 g EDER Simon M

5-1 r HAUSER Lisa Theresa F

5-2 g EDER Simon M

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r GASPARIN Aita F

6-2 g PACAL James M

6-1 r GASPARIN Aita F

6-2 g PACAL James M

7 GER – GERMANY 3

7-1 r VOIGT Vanessa F

7-2 g STRELOW Justus M

7-1 r VOIGT Vanessa F

7-2 g STRELOW Justus M

8 USA – UNITED STATES

8-1 r IRWIN Deedra F

8-2 g WRIGHT Campbell M

8-1 r IRWIN Deedra F

8-2 g WRIGHT Campbell M

9 FIN – FINLAND

9-1 r MINKKINEN Suvi F

9-2 g INVENIUS Otto M

9-1 r MINKKINEN Suvi F

9-2 g INVENIUS Otto M

10 UKR – UKRAINE 4

10-1 r DMYTRENKO Khrystyna F

10-2 g TYSHCHENKO Artem M

10-1 r DMYTRENKO Khrystyna F

10-2 g TYSHCHENKO Artem M

11 ITA – ITALY

11-1 r PASSLER Rebecca F

11-2 g HOFER Lukas M

11-1 r PASSLER Rebecca F

11-2 g HOFER Lukas M

12 CZE – CZECHIA

12-1 r JISLOVA Jessica F

12-2 g HORNIG Vitezslav M

12-1 r JISLOVA Jessica F

12-2 g HORNIG Vitezslav M

13 POL – POLAND 5

13-1 r SIDOROWICZ Natalia F

13-2 g GUNKA Jan M

13-1 r SIDOROWICZ Natalia F

13-2 g GUNKA Jan M

14 EST – ESTONIA

14-1 r KUELM Susan F

14-2 g ZAHKNA Rene M

14-1 r KUELM Susan F

14-2 g ZAHKNA Rene M

15 CAN – CANADA

15-1 r LUNDER Emma F

15-2 g KIERS Trevor M

15-1 r LUNDER Emma F

15-2 g KIERS Trevor M

16 MDA – MOLDOVA 6

16-1 r STREMOUS Alina F

16-2 g MAKAROV Maksim M

16-1 r STREMOUS Alina F

16-2 g MAKAROV Maksim M

17 SVK – SLOVAKIA

17-1 r REMENOVA Zuzana F

17-2 g CESNEK Damian M

17-1 r REMENOVA Zuzana F

17-2 g CESNEK Damian M

18 ROU – ROMANIA

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

18-2 g BUTA George M

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

18-2 g BUTA George M

19 LTU – LITHUANIA 7

19-1 r KOCERGINA Natalja F

19-2 g FOMIN Maksim M

19-1 r KOCERGINA Natalja F

19-2 g FOMIN Maksim M

20 LAT – LATVIA

20-1 r BENDIKA Baiba F

20-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

20-1 r BENDIKA Baiba F

20-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

21 KOR – KOREA

21-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F

21-2 g LAPSHIN Timofei M

21-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F

21-2 g LAPSHIN Timofei M

22 BUL – BULGARIA 8

22-1 r ZDRAVKOVA Maria F

22-2 g VASILEV Konstantin M

22-1 r ZDRAVKOVA Maria F

22-2 g VASILEV Konstantin M

23 KAZ – KAZAKHSTAN

23-1 r KRYUKOVA Arina F

23-2 g AKIMOV Nikita M

23-1 r KRYUKOVA Arina F

23-2 g AKIMOV Nikita M

24 JPN – JAPAN

24-1 r SATO Aoi F

24-2 g TACHIZAKI Mikito M

24-1 r SATO Aoi F

24-2 g TACHIZAKI Mikito M

25 CRO – CROATIA 9

25-1 r KOZICA Anika F

25-2 g CRNKOVIC Kresimir M

25-1 r KOZICA Anika F

25-2 g CRNKOVIC Kresimir M