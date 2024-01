Calcio, Federico Chiesa dona un dispositivo medico alla Misericordia di Firenze

Splendido gesto di Federico Chiesa, che ha donato alla Misericordia di Firenze, una confraternita di volontariato del capoluogo toscano, un dispositivo medico. “Il Lucas 3 è un dispositivo meccanico per compressione toracica che ci è stato donato dal calciatore della Nazionale, Federico Chiesa, al quale desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per il generoso dono che rappresenta un prezioso aiuto per la nostra opera di soccorso. Il dispositivo sarà benedetto il pomeriggio di sabato 20 gennaio nell’ambito delle celebrazioni per la festa del santo patrono” si legge in un post su Instagram con cui la confraternita ringrazia l’attaccante della Juventus.