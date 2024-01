Coppa d’Africa 2024: risultati e classifiche

I risultati e le classifiche della Coppa d’Africa 2024, l’edizione del 2023 del torneo CAF per nazionali africane. Dal 13 gennaio all’11 febbraio 24 nazionali africane si daranno battaglia per conquistare il titolo di campioni continentali nella manifestazione ospitata dalla Costa d’Avorio: sarà un mese intenso ricco di gol, emozioni e sorprese. Sportface.it giorno dopo giorno vi aggiornerà in tempo reale con le classifiche e i risultati sempre aggiornati con i marcatori del torneo.

CLASSIFICHE

GRUPPO A

Costa d’Avorio

Guinea Equatoriale

Guinea Bissau

Nigeria

GRUPPO B

Capo Verde

Egitto

Ghana

Mozambico

GRUPPO C

Camerun

Gambia

Guinea

Senegal

GRUPPO D

Algeria

Angola

Burkina Faso

Mauritania

GRUPPO E

Mali

Namibia

Sudafrica

Tunisia

GRUPPO F

Repubblica Democratica del Congo

Marocco

Tanzania

Zambia

RISULTATI

Fase a gironi

Prima giornata

Sabato 13 gennaio

ore 21 Costa d’Avorio-Guinea Bissau

Domenica 14 gennaio

ore 15 Nigeria-Guinea Equatoriale

ore 18 Egitto-Mozambico

ore 21 Ghana-Capo Verde

Lunedì 15 gennaio

ore 15 Senegal-Gambia

ore 18 Camerun-Guinea

ore 21 Algeria-Angola

Martedì 16 gennaio

ore 15 Burkina Faso-Mauritania

ore 18 Tunisia-Namibia

ore 21 Mali-Sudafrica

Mercoledì 17 gennaio

ore 18 Marocco-Tanzania

ore 21 Repubblica democratica del Congo-Zambia

Seconda giornata

Giovedì 18 gennaio

ore 15 Guinea Equatoriale-Guinea Bissau

ore 18 Costa d’Avorio-Nigeria

ore 21 Egitto-Ghana

Venerdì 19 gennaio

ore 15 Capo Verde-Mozambico

ore 18 Senegal-Camerun

ore 21 Guinea-Gambia

Sabato 20 gennaio

ore 15 Algeria-Burkina Faso

ore 18 Mauritania-Angola

ore 21 Tunisia-Mali

Domenica 21 gennaio

ore 15 Marocco-Repubblica democratica del Congo

ore 18 Zambia-Tanzania

ore 21 Sudafrica-Namibia

Terza giornata

Lunedì 22 gennaio

ore 18 Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio

ore 18 Guinea Bissau-Nigeria

ore 21 Mozambico-Ghana

ore 21 Capo Verde-Egitto

Martedì 23 gennaio

ore 18 Ghana-Senegal

ore 18 Gambia-Camerun

ore 21 Angola-Burkina Faso

ore 21 Mauritania-Algeria

Mercoledì 24 gennaio

ore 18 Sudafrica-Tunisia

ore 18 Namibia-Mali

ore 21 Tanzania-Repubblica democratica del Congo

ore 21 Zambia-Marocco

Ottavi di finale

Sabato 27 gennaio

ore 18 Prima Gruppo D vs Terza Gruppi B/E/F

ore 21 Seconda Gruppo D vs Seconda Gruppo C

Domenica 28 gennaio

ore 18 Prima Gruppo A vs Terza Gruppi C/D/E

ore 21 Seconda Gruppo B vs Seconda Gruppo F

Lunedì 29 gennaio

ore 18 Prima Gruppo B vs Terza Gruppi A/C/D

ore 21 Prima Gruppo C vs Terza Gruppi A/B/F

Martedì 30 gennaio

ore 18 Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo D

ore 21 Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E

Quarti di finale

Venerdì 2 febbraio

ore 18 Vincente ottavi 1 vs Vincente ottavi 2

ore 21 Vincente ottavo 4 vs Vincente ottavo 3

Sabato 3 febbraio

ore 18 Vincente ottavi 7 vs Vincente ottavi 6

ore 21 Vincente ottavi 5 vs Vincente ottavi 8

Semifinali

Mercoledì 7 febbraio

ore 18 Vincente quarti 1 vs Vincente quarti 4

ore 21 Vincente quarti 3 vs Vincente Quarti 2

Finali

Sabato 10 febbraio

ore 21 Finale terzo posto

Domenica 11 febbraio

ore 21 Finale