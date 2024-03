Scandicci-Vallefoglia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Scandicci-Vallefoglia, gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Massimo Barbolini, seconde al termine della stagione regolare alle spalle dell’imbattuta Conegliano, vogliono conquistare il successo davanti al proprio pubblico per iniziare con il piede giusto il primo turno dei Playoff. La formazione toscana non deve però commettere l’errore di sottovalutare le marchigiane, che hanno il morale alle stelle dopo aver sconfitto nettamente Milano nell’ultima uscita di regular season.

La squadra di Andrea Pistola, settima al termine della regular season, ha dimostrato diverse volte di poter mettere in difficoltà anche le formazioni più attrezzate ed ora va a caccia dell’impresa. Le marchigiane hanno però bisogno di una grande prestazione in trasferta per sovvertire il pronostico in una serie corta (al meglio delle tre partite) che lascia qualche spazio alle sorprese. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 27 marzo al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-1 Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia dei Playoff Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

CALENDARIO COMPLETO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – Gara-1 Scandicci-Vallefoglia dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.