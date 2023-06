Sassari-Olimpia Milano stasera in tv: canale, orario e diretta gara-3 semifinale playoff Serie A1 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Sassari-Olimpia Milano, sfida valida come gara-3 della semifinale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. In gara-2, i sardi hanno avuto la grande occasione di insidiare i meneghini in trasferta, ma per qualche errore individuale non sono riusciti nell’intento. Ora però gli uomini di coach Bucchi avranno la possibilità di sfruttare il fattore ambientale per allungare la serie e annullare il primo match point agli avversari. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 1 giugno sul parquet del PalaSerradimigni. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Sassari-Olimpia Milano dei playoff di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn, e sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.