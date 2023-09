Rublev-Fritz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2023

Andrey Rublev sfiderà Taylor Fritz nel primo match della seconda giornata di Laver Cup 2023, in corso a Vancouver, Canada. Andrey Rublev deve provare a vincere a tutti i costi per riportare in carreggiata Team Europe dopo la disastrosa prima giornata. Gli incontri tra i due sono sempre stati piuttosto equilibrati, con quattro vittorie di Fritz e tre del russo finora nei precedenti scontri diretti. L’ultima volta il match si è disputato sul rosso di Monte-Carlo con vittoria del poi vincitore del torneo lo scorso aprile.

Rublev e Fritz scenderanno in campo oggi, sabato 23 settembre. Il match è in programma sul veloce indoor della Rogers Arena di Vancouver alle ore 22:00 italiane. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Dazn e Sky Go. In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori un’ampia copertura con news, aggiornamenti ed highlights nel corso della manifestazione in corso in Canada.