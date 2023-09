Laver Cup 2023, programma e ordine di gioco sabato 23 settembre

Il programma e l’ordine di gioco della seconda giornata di incontri della Laver Cup 2023, in programma a Vancouver dal 22 al 24 settembre. Fuso orario abbastanza importante con la parte occidentale del Canada, quindi si inizia alle 22:00 italiane con i primi due singolari: Rublev contro Fritz e Ruud contro Paul. Poi, in piena nottata italiana Hurkacz contro Tiafoe e il doppio che chiude il programma. Team Europe deve provare a rimontare lo 0-4 della prima giornata.

RISULTATI E CLASSIFICA

FORMAT E REGOLAMENTO

PROGRAMMA E COPERTURA TV

SABATO 23 SETTEMBRE (Orari italiani)

Ore 22:00 – Andrey Rublev vs Taylor Fritz

a seguire – Casper Ruud vs Tommy Paul

Ore 04:00 – Hubert Hurkacz vs Frances Tiafoe

a seguire – Hubert Hurkacz/Gael Monfils vs Felix Auger-Aliassime/Ben Shelton