F1, GP Giappone Suzuka 2023: programma, date, orari e diretta tv

In back-to-back rispetto a Singapore, ecco subito il sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello attesissimo con il Gran Premio del Giappone 2023 a Suzuka: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della gara asiatica con orari completamente rivoluzionati in Italia dal fuso orario e dunque la necessità di fare le ore piccolissime per seguire tutto in diretta.

Venerdì 22 settembre alle ore 04.30 italiane si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 08 si prosegue con le prove libere 2. Sabato 23 settembre alle ore 04.30 inizieranno le prove libere 3, quindi a seguire ecco le attesissime qualifiche che si terranno invece alle ore 08, mentre la gara avrà inizio alle ore 07 domenica 24 settembre. Sarà necessario, pertanto, cominciare a puntare le sveglie. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Su TV8 verrà proposta la differita in replica in chiaro al canale 8 del telecomando. A ogni modo, Sportface.it vi proporrà la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, qualifiche e gara. Ecco di seguito il riepilogo.

Venerdì 22 settembre 2023

ore 04.30-05.30 Prove Libere 1

ore 08.00-09.00 Prove Libere 2

Sabato 23 settembre 2023

ore 04.30-05.30 Prove Libere 3

ore 08.00-09.00 Qualifiche

Domenica 24 settembre 2023

ore 07.00-09.00 Gara