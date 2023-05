Reggio Emilia-Trento stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Reggio Emilia-Trento, sfida valida come trentesima e ultima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Per Cinciarini e compagni, la missione è solo una: vincere. Da lì, poi, servirà sperare che almeno una tra Scafati, Napoli e Trieste perda: negli scontri diretti, infatti, gli uomini di coach Sakota sono avanti su qualsiasi combinazione dovesse uscire. Gli uomini di coach Molin, invece, nella peggiore delle ipotesi chiuderebbero comunque sesti, ma c’è la possibilità di puntare il quinto posto. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 7 maggio sul parquet del PalaBigi. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Reggio Emilia-Trento di Serie A1.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

COMBINAZIONI PLAYOFF e SALVEZZA

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 30^ GIORNATA

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere tutte le partite di campionato anche su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.