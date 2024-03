Prosecuzione Berrettini-Cazaux oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2024

Matteo Berrettini tornerà in campo contro Arthur Caxaux per la prosecuzione della sfida di secondo turno dell’ATP Challenger 175 di Phoenix 2024, torneo di scena sul cemento dell’Arizona. Il match è stato interrotto al termine del primo set, vinto dal tennista francese per 6-3, e riprenderà il giorno seguente, quindi oggi. Chiamato alla rimonta l’azzurro, che ha servito discretamente ed ha lottato per oltre 40 minuti, ma si è dovuto inchinare all’avversario, che sta vivendo un ottimo periodo di forma. Portare a casa il match e volare ai quarti non è impossibile, ma servirà un Berrettini quasi perfetto.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI