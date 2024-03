Gauff-Sakkari oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Coco Gauff sfiderà Maria Sakkari nella seconda semifinale del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. La giovane statunitense, dopo aver lasciato per strada un set all’esordio, ha inserito il pilota automatico ed è la maggiore indiziata per accedere in finale contro una tra la polacca Iga Swiatek oppure l’ucraina Marta Kostyuk secondo le quote dei bookmakers. Prima, però, c’è da abbattere la resistenza dell’esperta greca, che si trova avanti per 4-3 nel bilancio degli scontri diretti. Gli ultimi due, tuttavia, andati in scena nel 2023 rispettivamente sul veloce di Washington e di Pechino, sono stati appannaggio di Gauff. Da vedere, infine, quante energie sono rimaste nel serbatoio della giocatrice ateniese, che al Tennis Paradise in ben tre circostanze su quattro è dovuta ricorrere al terzo e decisivo parziale per avere la meglio nei confronti delle proprie avversarie.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI