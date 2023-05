Pro Sesto-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Vicenza, match valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa hanno chiuso la regular season del girone A al quarto posto in classifica e adesso sperano di arrivare il più lontano possibile per continuare a sognare. I biancorossi, dal canto loro, nonostante le difficoltà in campionato si ritrovano ad essere una testa di serie grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 18 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Sky Sport.

