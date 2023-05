Diffidati Bayer Leverkusen-Roma, i giallorossi a rischio squalifica in vista dell’eventuale finale

Archiviato il pareggio a reti bianche con il Bologna, la Roma è pronta a tornare in campo contro il Bayer Leverkusen nel match valevole per la semifinale di ritorno di Europa League 2022/2023. La compagine giallorossa, dunque, dovrà cercare di amministrare il vantaggio di 1-0 conquistato nell’andata dell’Olimpico e magari incrementare ulteriormente il bottino. In vista dell’eventuale finale la squadra allenata da Josè Mourinho potrà stare tranquilla, poiché non figura alcun giocatore nella lista dei diffidati. Questo perché, al termine dei quarti di finale, tutti i cartellini gialli sono stati cancellati ed azzerati.

