Portogallo-Olanda in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Portogallo-Olanda, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. La compagine lusitana, dopo la clamorosa sconfitta rimediata nella gara d’esordio contro i padroni di casa della Georgia, hanno assolutamente bisogno di vincere per alimentare le speranze di raggiungere i quarti di finale. Anche gli olandesi, dal loro canto, necessitano dei tre punti visto il pareggio a reti bianche ottenuto con il Belgio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 giugno alle ore 18:00; la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay.

SEGUI LA DIRETTA

LA GUIDA COMPLETA

LA GUIDA COMPLETA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO