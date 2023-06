Georgia-Belgio in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Georgia-Belgio, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Dopo la clamorosa vittoria conquistata nella gara d’esordio contro il Portogallo, i padroni di casa vanno a caccia di un nuovo successo per staccare il pass per i quarti di finale. I belgi, dal loro canto, sono reduci dal pareggio a reti bianche con l’Olanda ed hanno bisogno dei tre punti per restare in corsa per la qualificazione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 giugno alle ore 18:00; non è prevista una copertura televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la gara in streaming sul sito Uefa.

SEGUI LA DIRETTA

LA GUIDA COMPLETA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO