Romania-Ucraina in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Romania-Ucraina, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Dopo la netta sconfitta rimediata all’esordio contro la Spagna, i romeni hanno bisogno di trovare i primi tre punti per restare in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. Il club gialloblù, invece, dopo aver battuto la Croazia va alla ricerca di un nuovo successo in modo tale da garantirsi il pass per il prossimo turno. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 giugno alle ore 18:00; per questa gara non è prevista la copertura televisiva in Italia, ma sarà possibile seguirla in streaming sul sito Uefa.

