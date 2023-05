Picerno-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Potenza, match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa hanno sfiorato il terzo posto nella regular season e ora si ritrovano a dover partire dal primo turno, ma sanno di avere le carte in regola per arrivare lontano. La formazione ospite, dal suo canto, è passata dalla lotta salvezza alla possibilità di raggiungere una clamorosa promozione in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 11 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Dazn.

SEGUI LA DIRETTA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA