Juventus-Siviglia oggi in tv: canale, orario e streaming semifinale andata Europa League 2022/2023

Alle 21:00 di giovedì 11 maggio la Juventus ospiterà il Siviglia nella semifinale di andata di Europa League. La squadra di Massimiliano Allegri cerca la semifinale di Budapest contro una tra Roma e Bayer Leverkusen. La partita potrà essere seguita su DAZN o su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), oltre che su Sky Go e su NOW. Ma, dopo disposizione dell’AgCom, sarà visibile anche in chiaro su Rai Uno (e quindi in streaming su Rai Play). Vlahovic e compagni cercano un risultato favorevole tra le mura amiche contro la regina della competizione, che si presenta però allo Stadium con una situazione di classifica difficile e un allenatore, Mendilibar, alla prima apparizione in una semifinale europea.