Picerno-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Crotone, match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra campana, dopo un ottima prima parte di stagione in cui sembrava potersi giocare anche la promozione diretta, ha subito un calo ma ora è pronta a voltare pagina. La compagine calabrese, dal suo canto, è reduce da un campionato molto complicato, ma spera di trovare un guizzo in più in questa fase della competizione. I padroni di casa hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, ma ora sperano di cambiare la rotta in questa nuova fase della stagione. Anche gli ospiti hanno vinto una sola partita nelle ultime cinque, incassando due sconfitte e due pareggi nelle altre quattro. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 7 maggio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253 e su Rai Sport HD.

