Cerignola-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Giugliano, match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine pugliese è stata protagonista di una grandissima prima parte di campionato, salvo poi perdere colpi a lungo andare. Ora ha chiuso la regular season in maniera positiva e spera di continuare su questa strada. La squadra campana, dal suo canto, è stata una delle più belle sorprese dell’anno e ha intenzione di continuare a stupire per sognare ancora in grande. La squadra padrona di casa ha concluso la regular season nel miglior modo possibile portando a casa tre vittorie consecutive. Gli ospiti, invece, arrivano da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro, ma sperano di invertire la rotta. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 7 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 259.

