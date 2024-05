Regolamento Audace Cerignola-Giugliano: ecco cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Audace Cerignola-Giugliano: ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C 2023/2024. Nel girone C parte la post season dei pugliesi e dei campani, subito chiamati a una sfida secca a eliminazione diretta. Ci sono ben due vantaggi per i padroni di casa, che hanno chiuso al settimo posto la regular season a differenza degli ospiti che si sono piazzati come ottavi: oltre al fatto di poter giocare tra le mura amiche al Domenico Monterisi, potranno qualificarsi al secondo turno anche in caso di pareggio al 90′, visto che non sono previsti supplementari o i rigori nel regolamento. Agli ospiti, dunque, servirà tassativamente una vittoria per avanzare.