Perugia-Monza in tv: data, orario e diretta streaming gara-3 finale Scudetto Superlega 2023/2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Perugia-Monza, gara-3 della finale Scudetto dei Playoff della Superlega 2023/2024 di volley maschile. La sfida dell’atto conclusivo che assegna il trofeo torna in Umbria. I Block Devils di Angelo Lorenzetti vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per ripetere il successo interno di gara-1 e avvicinarsi al titolo di Campioni d’Italia.

D’altra parte, i brianzoli di Massimo Eccheli non hanno alcuna intenzione di mollare e vanno a caccia dell’impresa in trasferta per far saltare il banco. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 25 aprile al Pala Barton di Perugia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Sir Susa Vim Perugia-Mint Vero Volley Monza della terza giornata della finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-3 Perugia-Monza della finale dei Playoff Scudetto Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Due e in streaming gratuito (previa registrazione) su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.